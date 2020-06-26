Женева, Швейцария, , 01:19 — REGNUM Более 5,3 тыс. летальных исходов в результате заболевания COVID-19 зарегистрировали 25 июня во всём мире, говорится в данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всего заболевание унесло жизни 479 133 человек, а число заболевших с подтверждённым диагнозом достигло 9 296 202. При этом более 167 тысяч случаев заражения коронавирусом в мире зарегистрировано за последние сутки.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщал, что в течение двух последних недель в 30 странах Европы фиксируется рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом в 11 из них из-за ускоренного распространения коронавируса существует опасность возобновления эпидемии.

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