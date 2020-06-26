Эр-Рияд, 26 июня 2020, 00:53 — REGNUM 41 заявление о приостановке выплат по долгам от развивающихся стран со всего мира поступило в клуб «большой двадцатки» (G20), заявил глава рабочей группы организации по международной финансовой архитектуре Бандр аль-Хомали, 25 июля сообщается на сайте G20. При этом 26 государств из данного списка представляют африканский континент. В период с 23 по 24 июня рабочая группа провела совещание о ходе реализации соответствующей инициативы G20, направленной на смягчение последствий, вызванных пандемией коронавируса нового типаКак сообщало ИА REGNUM, 16 апреля страны «Группы двадцати» договорились предоставить развивающимся странам отсрочку платежей по долгам. Предложение было выдвинуто Саудовской Аравией.
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