Аккра, , 00:13 — REGNUM В Гане за прошедшие сутки выявили 460 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает ганская служба здравоохранения.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 15 473. Также за 25 июня в Гане выздоровели 353 пациента. Всего с начала пандемии выздоровел 11 431 пациент. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в стране осталось прежним — 95.

«В настоящее время у нас 22 тяжело больных пациентов, шесть из них в критическом состоянии, еще 3947 — активные случаи», — сообщает ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, к 25 июня количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Гане превысило 15 тысяч. Отмечалось, что в стране до сих пор закрыты границы с иностранными государствами в целях предотвращения угрозы распространения SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Число зараженных коронавирусом в Гане превысило 15 тысяч