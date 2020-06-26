Ашхабад, 26 июня 2020, 00:12 — REGNUM Власти Туркмении разрешили местным медицинским работникам говорить про коронавирусную инфекцию и работать в масках, перчатках и защитных костюмах, передает «Азатлык» (СМИ-иностранный агент).
Также, по данным источника туркменские врачи начали назначать для лечения пациентов с коронавирусом лекарство «Ремантадин».
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Издание отмечает, что в больницах города Туркменабада, расположенного на востоке страны, сейчас содержаться не менее 13 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Их планируют перевести в другое место непосредственно перед визитом миссии Всемирной организации здравоохранения, чтобы продемонстрировать, что в Туркмении якобы нет случаев заражения коронавирусом.
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