Ашхабад, , 00:12 — REGNUM Власти Туркмении разрешили местным медицинским работникам говорить про коронавирусную инфекцию и работать в масках, перчатках и защитных костюмах, передает «Азатлык» (СМИ-иностранный агент).

Также, по данным источника туркменские врачи начали назначать для лечения пациентов с коронавирусом лекарство «Ремантадин».

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Издание отмечает, что в больницах города Туркменабада, расположенного на востоке страны, сейчас содержаться не менее 13 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Их планируют перевести в другое место непосредственно перед визитом миссии Всемирной организации здравоохранения, чтобы продемонстрировать, что в Туркмении якобы нет случаев заражения коронавирусом.

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