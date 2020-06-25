Амстердам, , 23:59 — REGNUM Слова «белый», «светлый», «осветляющий» исчезнут с упаковок продукции косметической британско-нидерландской компании Unilever. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба компании.

Компания пояснила, что слова «белый», «светлый», «осветляющий» предполагают единый для всех идеал красоты и это, по мнению руководства компании, не является правильным. Чтобы исправить эту ошибку, компания намерена сменить название у ряда своей продукции по уходу за кожей лица.

В частности, будет изменено название у крема для лица, который выпускается в Азии под названием Fair & Lovely («Светлая и милая»). Крем предназначен для оздоровления кожи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на волне борьбы с расизмом американская компания Johnson & Johnson прекратила выпуск линейки косметических средств для осветления кожи в странах Азии и Ближнего Востока.

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