Ханой, , 23:40 — REGNUM Запрет на въезд во Вьетнам иностранных туристов продлён, сообщает 25 июня VNA.

По словам вьетнамского премьер-министра Нгуена Суана Фуки, разрешён въезд во Вьетнам пока только для инвесторов и специалистов — для остальных иностранцев двери закрыты.

Власти страны опасаются второй волны коронавируса, если во Вьетнам начнут приезжать из-за рубежа. Однако для тех, кому въезд разрешён, глава вьетнамского правительства предложил сократить карантинное время.

Напомним, во Вьетнаме на данный момент подтверждено 352 случая COVID-19, летальных исходов среди пациентов этой категории не зафиксировано.

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