Токио, , 23:40 — REGNUM Разработчики игры Tales of Arise объявили, что решили отложить её релиз. Об этом 25 июня сообщила на своём сайте Bandai Namco.

Компания отметила, что реализация проекта «неуклонно продвигалась» в 2020 году, однако создателям игры требуется больше времени для её доработки. К сожалению, Bandai Namco в очередной раз не назвала точную дату релиза Tales of Arise. Стоит отметить, что разработчики в рамках объявления показали геймерам новый скриншот.

Tales of Arise — ролевая игра, выполненная в аниме-стилистике. Ранее Bandai Namco сообщила, что её релиз состоится в 2020 году на платформах ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Tales of Arise создаётся на основе «движка» Unreal Engine 4.

