Архангельск, , 23:35 — REGNUM В Архангельской области в досрочном голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие 379 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Досрочное голосование было организовано для жителей труднодоступных и отдаленных территорий, а также для экипажей судов, которые в дни проведения будут находиться в плавании. Еще 25 406 граждан воспользовались механизмом «Мобильный избиратель», подав заявления о голосовании в дни его проведения по месту нахождения.

По словам председателя избиркома Андрея Контиевского, принять участие в голосовании смогут даже больные с диагнозом COVID-19.

«Для тех заболевших, кто по рекомендации Роспотребнадзора проходит лечение на дому, процедура будет проходить как традиционное голосование на дому с той лишь разницей, что члены комиссии и наблюдатели не будут иметь непосредственного контакта с участниками голосования. Естественно, ими будет применяться весь комплекс индивидуальных средств защиты — маски, перчатки, защитные экраны и халаты, а участник голосования получит индивидуальный набор для голосования в запечатанном пакете, — рассказал Андрей Контиевский. — Что касается проведения процедуры голосования для пациентов стационарных отделений больниц, то здесь меры предосторожности будут еще серьезнее — по аналогии с медицинскими работниками, которые работают с такими пациентами. Однако, так или иначе, наша задача дать возможность реализовать свое право выбора каждому жителю региона вне зависимости от того, болен он или нет».

По данным избиркома, в регионе зарегистрировано 897 129 участников голосования. За процессом будут свыше четырех тысяч общественных наблюдателей.

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