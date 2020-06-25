Москва, , 23:27 — REGNUM Ещё 25 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом скончались за минувшие сутки в Москве. Об этом 25 июня сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

У всех умерших пациентов был диагноз «пневмония» и подтверждённый результат анализа на заражение коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество погибших среди пациентов с выявленным заражением SARS-CoV-2 составило 3694 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина, город пока не готов к приёму иностранных туристов.

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