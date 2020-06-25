Сыктывкар, , 23:13 — REGNUM В 18 детских садах Сыктывкара будут открыты дежурные группы для детей, родители которых приступили к работе в обычном режиме. Об этом в видеообращении сообщил врио главы Коми Владимир Уйба.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ко мне поступает много обращений от родителей города Сыктывкара по открытию дополнительных мест в дежурных группах детских садов. Все больше людей возвращаются к привычному режиму работы, это очень хорошо. Но встает вопрос: с кем оставлять детей? Поэтому с 25 июня в Сыктывкаре начинают открываться дополнительные дежурные группы. Будут открыты группы на 1800 мест в 18 детских садах», — заявил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми лабораторно подтвердили 64 случая заражения коронавирусом. Общее число носителей опасной инфекции выросло до 3050.