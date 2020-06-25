Лондон, 25 июня 2020, 23:10 — REGNUM Власти популярного курорта Борнмут на юге Великобритании «потрясены» массовым нарушением мер самоизоляции и социального дистанцирования на пляжах, 25 июня сообщает агентство Reuters.
Из-за жаркой погоды пляжи Великобритании наводнили тысячи людей, и полиция ничего не может с этим поделать. Отдыхающие пьют, дерутся, устраивают заторы на дорогах и совсем не думают о коронавирусе.
Согласно отчету муниципальных служб, за двое суток на пляжах в Борнмуте скопилось 33 тонны отходов, в том числе многие тысячи пустых бутылок — пабы в Великобритании закрыты, но на пляжах и в парках люди ни в чем себе не отказывают.
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