Лондон, , 23:10 — REGNUM Власти популярного курорта Борнмут на юге Великобритании «потрясены» массовым нарушением мер самоизоляции и социального дистанцирования на пляжах, 25 июня сообщает агентство Reuters.

«Мы абсолютно потрясены сценами, которые наблюдались на наших пляжах, особенно в Борнмуте и Сэндбэнксе» , — заявила глава местного совета Викки Слэйд.

Из-за жаркой погоды пляжи Великобритании наводнили тысячи людей, и полиция ничего не может с этим поделать. Отдыхающие пьют, дерутся, устраивают заторы на дорогах и совсем не думают о коронавирусе.

«Такой значительный объем людей, направляющихся в одну область, создает дополнительную нагрузку на ресурсы экстренных служб» , — сообщил представитель местной полиции Сэм де Рейя.

Согласно отчету муниципальных служб, за двое суток на пляжах в Борнмуте скопилось 33 тонны отходов, в том числе многие тысячи пустых бутылок — пабы в Великобритании закрыты, но на пляжах и в парках люди ни в чем себе не отказывают.

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