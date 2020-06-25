Рим, , 22:56 — REGNUM

По данным на вечер четверга, 25 июня, в Италии умерли 34 678 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 34, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 186 725 человек, за день этот показатель увеличился на 614 (днем ранее — на 1526).

Число подтвержденных носителей выросло на 296 (днем ранее — на 577). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 239 706. В настоящее время заражены 18 303 человека — на 352 меньше, чем днем ранее.