Екатеринбург, , 05:37 — REGNUM МВД РФ обязали выплатить 100 000 рублей женщине, чей брат погиб после избиения в отделе полиции в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в Свердловском областном суде.

Данная сумма послужит моральной компенсацией за смерть Станислава Головко. В 2017 году его избили полицейские Нижнего Тагила. Позже гражданин скончался в больнице.

Решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга. До этого полицейские уже получили уголовные сроки и даже были освобождены условно-досрочно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге погиб в ходе штурма квартиры СОБРом гражданин, совершивший разбойное нападение на магазин.

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