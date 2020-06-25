Рамалла , , 22:49 — REGNUM Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Палестине достигло 1588, сообщили 25 июня в палестинском минздраве.

За сутки показатель вырос на 54, из них 18 — в городе Хевроне. Число излечившихся достигло 620, продолжают лечение 963 пациента с COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Израиле количество подтверждённых случаев COVID-19 достигло 22 400.

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