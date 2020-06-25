Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Глава Центра контроля заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд заявил, что в стране выявлены не более 10% случаев коронавирусной инфекции, 25 июня передает NBC.

«На данный момент мы оцениваем, что на каждый зарегистрированный случай на самом деле приходится ещё десять случаев инфицирования» , — заявил Редфилд журналистам.

По официальной статистике, с начала эпидемии в США подтверждены почти 2,4 млн случаев COVID-19 и более 122 тыс. смертей от заболевания.

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