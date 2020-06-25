Вашингтон, , 22:12 — REGNUM Nvidia подтвердила, что во всех последних видео с демонстрацией геймплея (игрового процесса) Cyberpunk 2077 была показана версия игры для ПК. Об этом 25 июня сообщил портал DSOGaming.

В компании отметили, что эта тестовая сборка Cyberpunk 2077 имела поддержку технологии DLSS 2.0 (метод сглаживания краёв объектов, позволяющий снизить нагрузку на основной процессор видеокарт Nvidia) и трассировки лучей.

Стало также известно, что версия игры была запущена с разрешением 1080p и макимальными настройками графики на компьютере, оборудованном видеокартой Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. На этом ПК тестовая версия Cyberpunk 2077 выдавала 60 кадров в секунду.

Ранее студия CD Project Red провела трансляцию, в рамках которой показала новый трейлер Cyberpunk 2077 и геймплей игры. Кроме того, в сеть выложили 15-минутный ролик с демонстрацией геймплея.

Читайте ранее в этом сюжете: В сеть выложили трейлер и 15-минутное видео с геймплеем Cyberpunk 2077