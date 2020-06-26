Екатеринбург, , 05:36 — REGNUM Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области потребовала отменить запрет на работу общепита. Письмо опубликовано в открытом доступе.

В документе указано, что обороты у кафе и ресторанов упали на 90% (в если учреждение размещено в ТЦ — то и на все 100%).

«Наши ресурсы исчерпаны, кредитные лимиты обнулены, займы потрачены в первые месяцы пандемии, большинство из нас находится на грани банкротства!» — заявляют рестораторы.

Они требуют дать возможность открыться учреждениям общепита.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешние запреты по коронавирусу в рамках режима повышенной готовности продлены по 29 июня 2020 года.