Абуджа, 25 июня 2020, 22:08 — REGNUM Неизвестные боевики похитили не менее десяти медицинских работников на юго-западе Нигерии, 25 июня сообщает агентство Reuters.
По информации нигерийских военных, инцидент произошел 24 июня в поселении Босси Бангу, похищены боевиками сотрудники неправительственной группы врачей и гуманитарных работников APIS.
Местонахождение медработников и группировка, осуществившая преступление, пока неизвестны. Бандиты пока не требовали выкуп за похищенных.
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