Дублин, , 22:01 — REGNUM Ирландия с 9 июля отменит обязательный карантин для туристов из ряда стран, 25 июня сообщает агентство Reuters.

И.о. премьер-министра Ирландии Лео Вардакар сообщил, что отмена двухнедельного карантина коснется въезжающих из стран с благополучной ситуацией по COVID-19.

В ближайшее время правительство Ирландии намерено опубликовать «зеленый список» стран, для туристов из которых будут сняты ограничения в первую очередь.

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