Аддис-Абеба, 25 июня 2020, 21:55 — REGNUM Страны Африки к настоящему моменту подтвердили 337 315 случаев COVID-19, от заболевания на континенте умерли 8863 человека, 25 июня сообщает Africa CDC.
Согласно отчету медицинских центров Африканского союза, наибольшее число случаев коронавирусной инфекции подтверждено в странах Южной Африки (116 635).
По смертельным случаям на первом месте остается север континента, где с начала эпидемии подтверждена смерть 3717 пациентов от COVID-19.
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