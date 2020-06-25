Москва, , 21:52 — REGNUM Аномально жаркая погода ожидается в эту субботу, 27 июня, в Москве. Об этом 25 июня сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что 27 июня синоптики ожидают повышения температуры воздуха в Москве до +30… +32 градусов. Это выше нормы на 5−6 градусов. Таким образом, суббота, 27, июня станет самым жарким днём на этой неделе.

Днём 27 июня ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет наблюдаться северо-западный ветер скоростью 5—10 м/сек. Скорость отдельных порывов ветра может достигать до 17 м/сек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве и в европейской части России с 26 июня ожидается аномально высокая температура воздуха до +31 градуса.

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