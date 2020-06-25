Варшава, , 21:48 — REGNUM В сеть выложили сразу несколько роликов, имеющих отношение к предстоящей игре Cyberpunk 2077. Видео были опубликованы 25 июня на ресурсах разработчиков, YouTube-каналах Kotaku.

Студия CD Project Red провела онлайн-трансляцию, в рамках которой она показала трейлер и ролик с игровым процессом. При этом компания сообщила, что потоковый сервис Netflix в 2022 году покажет аниме-сериал, который будет создан на основе вселенной игры. Производством шоу займётся студия Trigger (Kill la Kill, «Академия ведьмочек», BNA: Brand New Animal, Promare).

Kotaku в свою очередь опубликовал 15-минутный ролик с демонстрацией геймплея Cyberpunk 2077 без каких-либо комментариев по поводу происходящего в кадре.

Ранее CD Project Red объявила, что вынуждена ещё раз отложить релиз игры. Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года.

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