Анкара, , 21:44 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Турции достигло 193 115, сообщили 25 июня в турецком минздраве.

За сутки число заболевших выросло на 1458, количество летальных случаев среди пациентов с COVID-19 — на 21, достигнув 5046.

Число излечившихся среди пациентов с COVID-19 достигло в Турции 165 706: за сутки выписаны 1472 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, порог в 191 тысячу заразившихся коронавирусной инфекцией в Турции был превышен накануне, 24 июня.

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