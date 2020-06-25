Приштина, , 23:39 — REGNUM По инициативе депутатов Демократической партии Косово, лидер и основатель которой Кадри Весели и Хашим Тачи получили 24 июня обвинение в совершении преступлений против человечности и военных преступлений, парламент Косово создал комиссию по расследованию политики правительства предыдущего премьер-министра Косово Альбина Курти по урегулированию ситуации с коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе расследования будут взяты показания у самого Курти, а также бывших министров образования, здравоохранения, финансов и переводов и внутренних дел Хюкмете Байрами, Арбена Витии, Бесника Беслими и Джеляля Свечли, а также нынешнего министра здравоохранения Косово Арменда Земая, а также секретарей вышеобозначенных министерств.

На ведение расследования было выделено 17 тысяч евро. Главой комиссии была назначена депутат от партии Курти"Движение за самоопределение» Мимоза Кусари-Лила.

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