Приштина, 25 июня 2020, 23:39 — REGNUM Институт общественного здравоохранения 25 июня принял в дар от катарской организации Qatar Charity 6500 тестов на коронавирус и 6 аппаратов ИВЛ.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр здравоохранения Косово Арменд Земай высоко оценил вклад этого поступления в борьбу с эпидемией и поблагодарил представителей Катара за миллионы долларов помощи, переданной краю с 2000 года.
Посол Катара в Косово Али бин Хамад заявил, что Катар стремится вывести отношения с Косово на новый, более высокий уровень.
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