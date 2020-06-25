Приштина, , 23:39 — REGNUM Институт общественного здравоохранения 25 июня принял в дар от катарской организации Qatar Charity 6500 тестов на коронавирус и 6 аппаратов ИВЛ.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр здравоохранения Косово Арменд Земай высоко оценил вклад этого поступления в борьбу с эпидемией и поблагодарил представителей Катара за миллионы долларов помощи, переданной краю с 2000 года.

Посол Катара в Косово Али бин Хамад заявил, что Катар стремится вывести отношения с Косово на новый, более высокий уровень.

Али бин Хамад Мы надеемся, что народ Косово как можно спокойнее справится с этой ситуацией, отношения между государством Катар и Косово блестящи. Мы нацелены на перевод этих отношений на более высокий уровень во всех сферах.

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