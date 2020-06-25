Женева, Швейцария, , 21:30 — REGNUM Рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован за последние семь дней в Европе. Об этом 25 июня сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, видеозапись его выступления опубликована на канале ВОЗ в YouTube.

По словам Клюге, рост заболеваемости наблюдался в течение двух последних недель в 30 странах Европы. При этом в 11 из них из-за ускоренного распространения коронавируса существует опасность возобновления эпидемии. Клюге заявил, что если процесс не остановить, то вновь начавшаяся эпидемия может привести системы здравоохранения этих стран «на край пропасти».

Клюге указал, что риск второй волны эпидемии возрастает по мере снятия государствами ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса. Также представитель ВОЗ отметил, что в Польше, Германии, Испании и Израиле правительство уже оперативно отреагировало на рост заболеваемости.

В целом, по словам Клюге, европейцы стали серьёзнее относиться к мерах профилактики коронавирусной инфекции, таким как ношение масок и перчаток и соблюдение безопасной дистанции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным ВОЗ, число выявленных заражений коронавирусом в мире возросло на 130 тысяч.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: в мире за 24 часа выявлено больше 130 тысяч заражений коронавирусом