Магнитогорск, Челябинская область, , 21:25 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области региональный суд подтвердил приговор, который ранее был вынесен гражданке Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Женщина была осуждена Орджоникидзевским райсудом города 10 марта за мошенничество в особо крупном размере. Следствие и суд установили, что она в декабре 2018 года она похитила у 64-летней челябинки более 2 млн рублей под предлогом снятия порчи.

Суд назначил ей 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. Она и её защита обжаловали приговор, заявив о непричастности осуждённой к преступлению, и требовали её оправдать. Но областной суд оставил приговор первой инстанции без изменения.