Скопье, , 23:06 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 25 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1279 человек было выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом. При этом 75 человек были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 5595 случаев заражения, 265 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, шесть из них — за последние сутки. 2166 пациентов уже излечились.

Несмотря на то, что каждый день в стране умирает несколько пациентов с COVID-19, а статистика по распространению инфекции продолжает бить рекорды, 15 июля в стране пройдут парламентские выборы.

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