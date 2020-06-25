Москва, , 21:10 — REGNUM Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 40%. Это 25 июня следует из данных электронного штаба по мониторингу за электронным голосованием.

За девять часов первого дня системой электронного голосования воспользовались 468 337 человек, что составило 40% об общей явки. Количество выданных бюллетеней составило 476 тысяч.

Системой электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ могут воспользоваться граждане РФ, проживающие в Москве и Нижегородской области. Эти два региона стали пилотными, онлайн-голосование в них будет проходить с 25 по 30 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о незначительных сбоях, которые, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, наблюдались в ходе первого дня голосования по поправкам к Конституции РФ. Все сбои были оперативно исправлены.

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