Москва, 25 июня 2020, 21:10 — REGNUM Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 40%. Это 25 июня следует из данных электронного штаба по мониторингу за электронным голосованием.
За девять часов первого дня системой электронного голосования воспользовались 468 337 человек, что составило 40% об общей явки. Количество выданных бюллетеней составило 476 тысяч.
Системой электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ могут воспользоваться граждане РФ, проживающие в Москве и Нижегородской области. Эти два региона стали пилотными, онлайн-голосование в них будет проходить с 25 по 30 июня.
Ранее ИА REGNUM сообщало о незначительных сбоях, которые, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, наблюдались в ходе первого дня голосования по поправкам к Конституции РФ. Все сбои были оперативно исправлены.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава ЦИК заявила о незначительных сбоях в ходе общероссийского голосования