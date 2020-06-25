Лондон, , 21:09 — REGNUM Число скончавшихся за минувшие сутки в Британии пациентов с COVID-19 составляет 149, сообщили 25 июня в британском минздраве.

Таким образом, общее количество летальных исходов среди пациентов этой категории в Великобритании достигло 43 230, а общее количество случаев COVID-19 — 307 980, причём за последние сутки обнаружено ещё 1118 случаев инфицирования коронавирусом.

Летальность среди пациентов с COVID-19 составляет в Великобритании 14,04%, число излечившихся — 857. Лечение продолжают 263 893 человека.

Отметим, что Великобритания находится в мире на пятом месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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