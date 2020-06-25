Воронеж, , 20:56 — REGNUM Шесть пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались в Воронежской области, об этом вечером 25 июня сообщил региональный оперативный штаб.

«Число летальных случаев в регионе выросло до 39», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 25 июня в Воронежской области было зарегистрировано 33 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом, 6653 случая заражения. Добавим, что ранее губернатор Александр Гусев заявил, что ситуация с инфекцией в регионе «стабильная».

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