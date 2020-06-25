Москва, , 20:49 — REGNUM Незначительные сбои наблюдались в ходе первого дня общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, но в настоящее время они оперативно исправляются. Об этом заявила 25 июня глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда».

Как пояснила Памфилова, первый день голосования прошёл даже лучше, чем предполагалось. Были незначительные сбои, они оперативно исправляются, и таких сбоев гораздо меньше, чем ожидалось.

Глава ЦИК уточнила, что сбои в работе избиркомов — это естественные процессы. Главное вовремя на такие сбои реагировать и оперативно исправлять.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало в России 25 июня. Граждане России смогут проголосовать в период с 25 по 30 июня, до основного дня голосования, который назначен на 1 июля.

Ранее ИА REGNUM сообщало об усиленных мерах безопасности на участках для голосования и о привлечении беспрецендентного числа наблюдателей. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

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