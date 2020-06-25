Кувандык, Оренбургская область, , 20:39 — REGNUM В Кувандыке Оренбургской области 40-летний житель Башкирии стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют попытку дачи взятки сотруднику полиции, сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, вечером 22 июня прямо в отделе полиции он решил передать 30 тыс. рублей начальнику местного отделения ГИБДД. Тем самым гражданин намеревался избежать наказания за пьяное вождение. Но руководитель не принял денег, а взяткодателя сдал своим коллегам.

Сейчас уголовное дело расследуется. Следователи собирают по нему доказательства.