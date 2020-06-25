Иерусалим, , 20:44 — REGNUM Количество умерших среди пациентов с COVID-19 в Израиле достигло 309, сообщили 25 июня в израильским минздраве.

За сутки скончался один пациент с COVID-19 и заразились ещё 668 человек. Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло 22 400.

Число выздоровевших среди пациентов этой категории достигло 16 007, лечение продолжают 6084 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильские власти из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки продлили закрытие границ до 1 августа.

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