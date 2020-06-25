Орск, Оренбургская область, , 20:30 — REGNUM В Орске Оренбургской области окончено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей. Им вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью одного из граждан, которое повлекло его гибель, сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, 33-летний и 47-летний граждане совершили преступление 15 февраля. В «помещении многоквартирного жилого дома» по улице Машиностроителей они жестоко избили 37-летнего мужчину. Потерпевший умер спустя трое суток.

Следователи отмечают, что по делу уже собраны необходимые доказательства. Оно передано в суд.