Москва, , 20:20 — REGNUM Предложение об усыновлении несовершеннолетних детей погибшего в ДТП Сергея Захарова, поступившее от Михаила Ефремова, возмутило сына умершего, Валерия Захарова. Об этом 25 июня сообщает RT в своём Telegram-канале.

Как рассказал адвокат семьи погибшего Александр Добровинский, сын Захарова заявил, что лично для себя считает предложение Ефремова оскорбительным. Такое предложение, по словам Валерия Захарова, «не укладывается у него в голове». Все разговоры об усыновлении до суда сын погибшего назвал попыткой смягчить к себе отношение.

«Неужели кто-то считает возможным, чтобы мы убийцу своего отца называли «папа»?!» — задал риторический вопрос Валерий Захаров.

Адвокат Добровинский отказался обсуждать моральный аспект данного предложения и уточнил, что не может понять, как вообще возможно такое осуществить с точки зрения закона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, что артист готов усыновить детей погибшего Сергея Захарова, «чтобы обеспечить им достойную жизнь».

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