Афины , , 20:15 — REGNUM Один летальный исход среди пациентов с COVID-19 зафиксирован в Греции за сутки, сообщили 25 июня в греческом минздраве.

Общее количество летальных исходов увеличилось, таким образом, до 191, а общее количество случаев COVID-19 — до 3321, причём за последние сутки выявлено 11 новых случаев.

Летальность среди больных этой категории составляет 5,75%. Число излечившихся достигло 1374. Лечение продолжают в Греции 1756 человек.

Отметим, что Греция находится в мире на 92-м месте по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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