Нижний Новгород, , 20:00 — REGNUM Спецгоспиталь для бездомных животных начал работать в Нижнем Новгороде, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Организаторы веткомплекса на колесах — сотрудники Центра «Зоозащита НН» и приюта для животных благотворительного фонда «Сострадание НН».

ООО «Зоозащита НН» — специализированная организация, которая много лет выполняет муниципальные контракты по отлову и содержанию бездомных животных. Многие из четвероногих уличных бродяг нуждаются в экстренной помощи, поэтому ветеринарный госпиталь необходим. Он оборудован смотровыми приборами, операционным столом, УЗИ и реанимационным комплексом и кондиционером. При отлове собак и кошек им окажут помощь уже по дороге в приют.

В Нижний Новгород теперь едут ветеринары из Нальчика, Хабаровска, Свердловска, Красноярска, Крыма и Дагестана — перенимать опыт.

«В городе за последнее время изменилось отношение к бездомным животным. Только в мае более 50 собак и кошек переданы в добрые руки. Несмотря на режим повышенной готовности на территории Нижегородской области из-за распространения коронавирусной инфекции, питомцев из приюта в семьи берут даже чаще, чем в «доковидное» время. Увеличилось и количество пожертвований. В апреле новых хозяев обрели около 80 животных из приюта — это рекордное количество,» — рассказал Директор ООО «Зоозащита НН» и благотворительного фонда «Сострадание — НН» Владимир Гройсман.