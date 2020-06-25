Москва, , 19:59 — REGNUM Коронавирус останется надолго, если не навсегда, несмотря на положительную динамику в борьбе с ним. Об этом 25 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр города пояснил, что, несмотря на положительную динамику в борьбе с коронавирусной инфекцией и улучшение эпидемиологической ситуации, вирус всё равно будет присутствовать долгое время. Собянин сделал предположение, что коронавирус может остаться и навсегда.

Поэтому мэр Москвы призвал граждан быть осторожными, смотреть на загруженность парков и «не пытаться влезть в ситуацию, когда переполнены те или иные площадки». По словам главы города, люди ещё опасаются всплеска заболеваемости и назвал такие тревоги обоснованными. Как уточнил Собянин, это связано с тем, что люди видят ситуацию в других странах, в других городах и регионах мира, она не везде одинаковая, а кое-где и тревожная.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэр Москвы Собянин призвал жителей города воздержаться от посещения детских садов.

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