Кишинёв, , 19:51 — REGNUM «Подвиги советских солдат, их мужество и беспримерный героизм навсегда останутся в наших сердцах», — заявил президент Молдавии Игорь Додон, принявший участие в возложении цветов на Могилу неизвестного солдата в Москве, передает ИА REGNUM.

Додон сообщил, что принял участие в церемонии возложения в Александровском саду у Кремлевской стены вместе с президентом России Владимиром Путиным и другими зарубежными лидерами.

«Отдали дань уважения и памяти всем воинам, не вернувшимся после сражений Великой Отечественной войны», — добавил Додон.

Отметим, что в самой Молдавии тем временем депутаты пропрезидентской Партии социалистов Молдавии внесли в парламент страны законодательную инициативу о запрете на распространение или публичное использование фашистской и «тоталитарной коммунистической» символики — в частности, «серпа и молота и любого носителя с такой символикой».

Таким образом, проектом предлагалось запретить использование и демонстрацию, например, Знамени Победы. Также знак серпа и молота есть на государственном флаге Приднестровской Молдавской Республики и в символике Партии коммунистов Молдавии.

После появления негативных реакций на этот счет социалисты заявили, что произошла ошибка, они отозвали проект на доработку и добавили, что они категорически против запрета серпа и молота.

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