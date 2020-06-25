Москва, , 19:51 — REGNUM Лига безопасного интернета обнаружила очередной фейк о голосовании по поправкам в Конституцию, опубликованный «Голосом»: жительница Москвы якобы дистанционно сделала свой выбор, хотя до этого получила отказ на участие в голосовании, однако сайт оказался фальшивым.

«Очередной фейк на карте «нарушений» «Голоса» о том, что москвичка Елена Березовская получила отказ на участие в электронном голосовании, но все равно смогла проголосовать. К посту прикреплен скриншот с отказом в регистрации и скриншот, что голос принят. Первый скриншот наверняка достоверен. А вот второй скриншот может сделать любой желающий сделать фейк», — сообщается на официальном Telegram -канале Лиги безопасного интернета

«Реальный сайт дистанционного электронного голосования находится по ссылке https://2020og.ru/, а не по ссылке, указанной в скриншоте на сайте «Голоса», — отмечает Лига безопасного интернета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лига безопасного интернета сообщила, что число фейков о предстоящем голосовании об изменениях в Конституции России продолжает увеличиваться.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным.

Граждане России могут проголосовать всю неделю с 25 июня по 1 июля.