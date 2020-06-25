Москва, , 19:30 — REGNUM Историей из своей биографии о домогательствах к ней со стороны экс-президента Грузии, а ныне главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили поделилась генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», журналист и телеведущая Тина Канделаки. Эпизод из своего прошлого журналист рассказала 25 июня в эфире YouTube-шоу «Подруги».

На вопрос ведущей, доводилось ли Канделаки в жизни страдать от домогательств мужчин, журналистка заявила, что в её жизни, уже в «зрелом возрасте» был эпизод, когда пришлось отбиваться от Саакашвили, который был тогда президентом Грузии. По словам Канделаки, она начала громко проклинать Саакашвили и требовать, чтобы он поставил её на место.

Канделаки отметила, что у неё с Саакашвили произошёл «дичайший скандал», из-за которого её много лет не впускали в Грузию. Телеведущая пояснила, что, по её мнению, это было прямым следствием того, что Саакашвили не удалось её «прохаррасить» и он сам в итоге испугался.

Также Канделаки заявила, что ей не однажды приходилось попадать в ситуацию, когда мужчины нападали на неё на улице. Телеведущая заявила, что в таких случаях она всегда начинала драться, и громко кричать, и обидчики отставали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении Саакашвили, что он ходил с президентом США Дональдом Трампом по ночным клубам и «прыгал по фонтанам».

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