Нижний Новгород, , 19:26 — REGNUM Здравоохранение Нижегородской области справляется с пандемией коронавируса «с абсолютным запасом», — сообщил ИА REGNUM нижегородский губернатор Глеб Никитин.

«Загруженных коек — 61%. При плохом стечении обстоятельств, при взрывном росте количества заболевших у нас как минимум 20%-25% этой пациентов сразу могут быть выписаны. Эти люди уже практически здоровы. Врачи перестраховываются — вдруг человеку станет хуже?», — отметил губернатор.

По словам главы области, в некоторых других странах «людей не госпитализируют даже с наполовину пораженными легкими — некуда класть человека. В таких условиях, количество проведенных человек дней на койке снижается в геометрической прогрессии — до трех-четырех дней. Это означает, что человек приезжает, когда он в терминальной стадии и умирает через три дня после этого».

Больные в Нижегородской области при необходимости «проводят на койке по 20−30 дней».

»Я глубоко удовлетворен результатами и тем, что мы полностью держали ситуацию под контролем. Но вижу — когда мы стали постепенно выходить из ограничений распространение вируса выросло. Сейчас в Нижегородской области почти 15 тысяч человек заболело с начала пандемии. Но нам удалось растянуть этот процесс — восемь тысяч из них уже успели выздороветь».Успех в борьбе с пандемией губернатор объясняет несколькими причинами, в том числе работой системы пропусков.

«Если бы этих цифровых подтверждений и указов не было, ситуация была бы гораздо хуже. У нас еще 28 апреля было развернуто всего 2 800 коек. Из них тысяча с небольшим с кислородом. Сейчас такого количества уже бы не хватило. Сейчас у нас 5,5 тысяч коек и мы чувствуем себя вполне спокойно», — подытожил Глеб Никитин.

Напомним, что в беседе с ИА REGNUM глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ему не стыдно за уровень цифровизации региона, прокомментировал опасения Никиты Михалкова о тотальной чипизации, поделился соображениями о перспективах местных «доброрублей», а также рассказал о причинах серии кадровых перестановок в последнее время.