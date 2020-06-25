Курск, , 19:25 — REGNUM В Курской области мать двухлетнего ребёнка отказалась от медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жизни. Об этом 25 июня сообщила Генпрокуратура РФ.

У двухлетнего ребёнка в Железногорской городской больнице № 1 выявили тяжелое хроническое заболевание почек. Однако его мать отказалась от проведения дальнейшего обследования и лечения, отказалась водить его в больницу и скрывала от медиков место своего жительства. При этом отсутствие медицинской помощи представляет опасность не только для здоровья, но и для жизни мальчика.

Железногорский межрайонный прокурор направил в суд иск с требованием признать отказ от медицинского вмешательства незаконным и обязать мать мальчика разрешить учреждению здравоохранения провести его обследование и лечение. Суд удовлетворил иск, исполнение судебного решения находится на контроле Железногорской межрайонной прокуратуры.