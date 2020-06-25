Пермь, , 19:18 — REGNUM В Пермском крае отдан под суд житель Добрянского района, обвиняемый в истязании своей беременной супруги и ребёнка. Об этом сообщает краевое управление СКР.

По версии следствия, 32-летний гражданин совершал преступление в ноябре 2017-го — марте 2018 года. 30-летнюю женщину он избивал на почве личной неприязни. А с июля 2018 по декабрь 2019 года от его побоев страдал и восьмилетний мальчик.

Обвинительное заключение уже утвердила прокуратура. Дело направлено в суд.