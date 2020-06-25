Владимир, , 19:16 — REGNUM Во Владимирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача Областной клинической больницы. Как сообщила 25 июня Генпрокуратура РФ, женщина обвиняется по статьям «Получение взяток в крупном размере» И «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, с августа 2018 года по октябрь 2019 года главврач обеспечила победу коммерческой фирмы в электронном аукционе на поставку в ОКБ компьютерного томографа стоимостью более 72 млн рублей. За это она получила взятку в размере 950 тыс. рублей. Бюджет региона из-за этого потерял более четырёх миллионов рублей, так как фирма, заручившись помощью главврача, завысила цену на оборудование.

Также в июле 2019 года женщина получила ещё 500 тысяч рублей за обеспечение победы фирмы в торгах на поставку электрокардиостимуляторов и расходных материалов для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Прокуратурой предъявила к обвиняемой иск о возмещении ущерба, её недвижимость стоимостью более 1,5 млн рублей арестована. Женщина полностью признала вину. Рассматривать дело будет Октябрьский районный суд города Владимира. В отношении руководителей коммерческих фирм, которые давали взятки главврачу, расследование уголовного дела продолжается.

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