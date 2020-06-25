Багдад, 25 июня 2020, 19:09 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ираке достигло 39 139, сообщили 25 июня в иракском минздраве.
За сутки, по официальным данным, заболели 2473 человека, количество смертей среди пациентов с COVID-19 увеличилось на 107 — до 1437.
Летальность составляет 3,67%. Число излечившихся в Ираке среди пациентов вышеуказанной категории достигло 18 051.
В настоящее время в Ираке продолжает лечение 19 651 человек. Страна находится на 36-м месте в мире по числу заразившихся коронавирусом.
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