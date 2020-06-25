Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Количество первичных заявок на получение пособия по безработице за последнюю неделю составило 1,48 млн в США. Об этом 25 июня свидетельствуют данные, опубликованные министерством труда.

По данным ведомства, за четырнадцатую с начала пандемии неделю (с 14 по 20 июня) заявок на получение пособия было зарегистрировано на 60 тысяч меньше, чем в предыдущую неделю. С 1 по 6 июня за пособием обратились 1,56 млн американцев, а с 7 по 13 июня число заявок на пособие по безработице составило 1,54 млн.

Таким образом, в стране наблюдается общая тенденция на снижение обращений за пособиями. Отмечается, что это может быть связано с ослаблением ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавируса, которые позволили возобновить работу ряду предприятий.

Пик подачи заявок на пособие по безработице пришёлся на конец марта, когда первичные заявки поступили от 6,9 млн человек. До принятия мер по борьбе с распространением коронавируса в США за пособием по безработице обращались еженедельно только несколько сотен тысяч граждан страны. Ежегодно количество рабочих мест в США возрастало на несколько миллионов.

По данным газеты The Washington Post, пандемия свела на нет экономические успехи последних нескольких лет и создала угрозу кризиса, который может соперничать с временами Великой депрессии (1929−1939 годы).

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании числа безработных в США на 1,5 млн человек.

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