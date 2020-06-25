Екатеринбург, , 18:59 — REGNUM Мультимедийную экспозицию о легендарном советском разведчике Николае Кузнецове представили в парке «Россия — моя история» в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

На выставке представили ключевые вехи жизни и деятельности Кузнецова, который не раз добывал для Советского Союза важнейшие разведданные.

Представлены важнейшие факты биографии «разведчика № 1» использованы сканы документов, фотографии, другой иллюстративный и документальный материал — в современной мультимедийной подаче. Выставка организована как детектив — посетителю придётся реконструировать жизненный путь и подвиги Кузнецова по представленным материалам.

В рамках экспозиции используются материалы Музея разведчика Н.И. Кузнецова в Талице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине отказались выдать останки Николая Кузнецова родственникам.

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