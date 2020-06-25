Брюссель, , 18:43 — REGNUM Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Бельгии достигло 61 007, сообщили 25 июня в бельгийском минздраве.

За сутки этот показатель вырос на 109, количество летальных исходов — на четыре. Общее число скончавшихся среди пациентов с COVID-19 достигло 9726.

Летальность среди пациентов с COVID-19 составляет 15,94%. Число излечившихся в Бельгии достигло 16 890. Лечение в настоящее время продолжают 34 391 человек.

Отметим, что Бельгия в мире находится на 24-м место по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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